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Спорт ЧМ-2018

Саудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском матче

Итальянцы победили соперника сборной России по ЧМ-2018 в первом матче под руководством экс-наставника "Зенита" Роберто Манчини

Саудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском матче
Роберто Манчини - во главе сборной Италии
Фото: Reuters

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сборная Саудовской Аравии по футболу, соперник национальной команды России по групповому этапу чемпионата мира 2018 года, уступила Италии в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в Швейцарии в понедельник, завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев. В их составе голы провели Марио Балотелли (21-я минута) и Андреа Белотти (68). Автором гола в составе национальной команды Саудовской Аравии стал Яхья Аль-Шехри (72).

Сборная Саудовской Аравии является одним из соперников россиян по групповому этапу ЧМ-2018. Италия на ЧМ не пробилась.

Что касается сборной Италии, то она провела первый матч под руководством экс-наставника петербургского "Зенита" Роберто Манчини.

Встреча сборной России против Саудовской Аравии станет матчем открытия ЧМ-2018. Игра пройдет 14 июня на стадионе "Лужники", начало – 18:00 мск.

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Теги: футбол, ЧМ-2018
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