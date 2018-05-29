"Вегас" победил "Вашингтон" в первом матче финала Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Дебютант Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" одержал победу над "Вашингтоном" в первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ.

Встреча, прошедшая на льду "Вегаса" в ночь на вторник по московскому времени, завершилась со счетом 6:4 (2:2, 1:1, 3:1) в пользу хозяев. Последний в матче гол хоккеисты "Вегаса" провели в пустые ворота, когда соперник поменял голкипера на полевого игрока.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Вегаса". Следующий матч пройдет в ночь на четверг на его льду.

Для "Вашингтона" это второй выход в финал Кубка Стэнли в истории. Впервые он добирался до решающей серии в 1998 году (уступил "Детройту"). "Вегас", соответственно, до финала добрался впервые.

Предыдущие два года Кубок Стэнли выигрывал "Питтсбург".