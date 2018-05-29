Спорт

СМИ сообщили о возможном переходе Головина в "Монако" до ЧМ-2018

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин может перейти в выступающий в чемпионате Франции клуб "Монако", сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что трансфер может состояться еще до старта ЧМ-2018.

21-летний россиянин готов сменить клуб летом. Ранее в прессе также сообщалось об интересе к игроку со стороны лондонского "Арсенала", "Тоттенхэм Хотспур", дортмундской "Боруссии" и "Наполи".

В прошедшем сезоне РФПЛ Головин принял участие в 27 матчах, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами. УЕФА включил Александра в список лучших молодых игроков последнего розыгрыша Лиги Европы.

Владельцем "Монако" является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

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Теги: футбол, ФК ЦСКА, ФК Монако, Александр Головин
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