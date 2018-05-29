Букмекеры назвали сборную Австрии по футболу фаворитом матча с Россией

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сборная Австрии по футболу является фаворитом товарищеского матча против национальной команды России, заявляют букмекеры.

"Несмотря на то, что Австрия не сумела пробиться на чемпионат мира 2018 года, букмекеры именно ей отдают осторожное предпочтение. Вероятность победы австрийцев - 44%. Шансы ничьей - 33%, а вероятность успеха российской команды - 23%", - прокомментировал "Интерфаксу" эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Артем Воскресенский.

Коэффициент на победу Австрии равен 2,27. За ничью дают 2,99, а на победу подопечных Станислава Черчесова можно поставить с коэффициентом 3,28.

Наиболее вероятные исходы матча, согласно оценке аналитиков, - это ничья 1:1 (текущий коэффициент 5,97), победа австрийцев со счетом 1:0 (6,61) и счет 0:0 (7,36).

Наибольшие шансы отличиться у нападающего сборной России и "Краснодара" Федора Смолова. На его гол можно поставить с коэффициентом 2,62. Среди австрийцев предпочтительнее шансы Марко Арнаутовича (2,84), на клубном уровне защищающего цвета английского "Вест Хэма".

В настоящее время Австрия занимает в рейтинге ФИФА 26-е место, Россия находится на 67-й строчке.

Матч пройдет 30 мая в Австрии.

Помимо матча с Австрией, в рамках подготовки к домашнему первенству мира сборная России в Москве сыграет 5 июня с Турцией.