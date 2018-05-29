Президентом ОКР избран Станислав Поздняков

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президентом Олимпийского комитета России избран руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

За его кандидатуру проголосовало большинство членов ОКР на олимпийском собрании во вторник.

За Позднякова проголосовало 214 участников олимпийского собрания или 78,8%, а для победы нужно было набрать 50% плюс один голос.

Второй кандидат - Александр Попов - набрал 56 голосов.

Голосовали в итоге 272 участника, 270 бюллетеней признаны действительными.

Бывший президент ОКР Александр Жуков решил оставить пост в ОКР из-за загруженности в качестве первого вице-спикера Госдумы.

Соперником Позднякова на выборах был руководитель общественного совета при Минспорта РФ и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов (его выдвинул Стрелковый союз России, поддержала Федерация бокса России). Позднякова выдвинули 35 членов ОКР.

С уходом с поста главы ОКР Жукова Россия автоматически потеряла место в Международном олимпийском комитете.

Жуков возглавлял ОКР с 2010 года.

44-летний Станислав Поздняков - знаменитый в прошлом советский и российский саблист, четырёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР и России. По окончании спортивной карьеры работал тренером, функционером в Федерации фехтования России.

В 2016 году Поздняков возглавил Европейскую конфедерацию фехтования, а также был избран первым вице-президентом Олимпийского комитета России.

Поздняков руководил российской спортивной делегацией на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.