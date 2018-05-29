Претендующий на пост главного тренера "Зенита" Семак покинул "Уфу"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Уфа" и главный тренер команды Сергей Семак по обоюдному согласию сторон расторгли соглашение, говорится в сообщении пресс-службы ФК.

"Футбольный клуб "Уфа" благодарит Сергея Семака за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще", - подчеркивается в сообщении

Сергей Семак возглавил "Уфу" 30 декабря 2016 года. Под руководством Семака команда в сезоне-2016/17 пробилась в полуфинал Кубка России и заняла седьмое место в чемпионате России. В прошедшем чемпионате России-2017/18 завершила сезон на 6-м месте и вышла в Лигу Европу, что стало лучшим результатом за всю историю башкирского футбола.

Как сообщалось, Семак является одним из претендентов на пост главного тренера петербургского "Зенита".