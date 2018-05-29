Семак возглавил "Зенит"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Петербургский ФК "Зенит" объявил о назначении Сергея Семака на пост главного тренера команды.

"Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год", - говорится в сообщении.

На посту главного тренера "Зенита" Семак сменил итальянца Роберто Манчини.

Ранее, по сообщению источника "Матч ТВ", глава "Газпрома" - главного спонсора ФК "Зенит" - Алексей Миллер провел часовую встречу в Петербурге с Сергеем Семаком.

Семак ранее также побывал на заседании совета директоров "Зенита", но после этого клуб задумался о предложении поста главного тренера итальянскому футбольному тренеру Маурицио Сарри, но тот отказался. После этого клуб вернулся к обсуждению кандидатуры Семака.

Кто такой Семак

Сергей Семак - один из самых титулованных российских футболистов, является пятикратным чемпионом России в составе трех разных клубов: ЦСКА (2003 г.), "Рубина" (2008, 2009 гг.) и "Зенита" (2010 г., сезон-2011/12); трехкратным серебряным призером чемпионата России (1998, 2002, 2004 гг.) и бронзовым призером турнира (1999 г.). В составе ЦСКА он стал обладателем Кубка России (2002 г.). Полузащитник трижды выигрывал Суперкубок России: в 2004 году с ЦСКА, в 2010 году с "Рубином" и 2011 году с "Зенитом". Обладатель Кубка УЕФА 2005 года (ЦСКА). Бронзовый призер Евро-2008.

В 2013 году Семак завершил карьеру профессионального игрока и вошел в тренерский штаб петербургского "Зенита" в качестве помощника Лучано Спаллетти. Впоследствии он был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Зенита" после увольнения итальянца. Затем уступил место португальцу Андре Виллашу-Боашу, оставшись в его штабе. В сентябре - октябре 2015 он руководил "Зенитом" в шести матчах чемпионата России в связи с дисквалификацией Виллаш-Боаша. После ухода португальского специалиста Семак продолжил работу в тренерском штабе румына Мирчи Луческу.

В 2014 году Семак входил в тренерский штаб сборной России во главе с Фабио Капелло. После ухода итальянца из национальной команды Семак сохранил свой пост в тренерском штабе Леонида Слуцкого, в качестве тренера принимал участие в Евро-2016. После того как сборную возглавил Станислав Черчесов, Семак покинул тренерский штаб команды.