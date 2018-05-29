Шарапова вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова завоевала путевку во второй круг Открытого чемпиона Франции.

В первом раунде турнира серии "Большого шлема" "Ролан Гаррос" россиянка одержала победу над представительницей Голландии Рихел Хогенкамп. Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:3 в пользу россиянки, занимающей 30-е место в рейтинге WTA (Р.Хогенкамп – на 133-м месте). Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

Ранее соперницы встречались друг с другом 10 раз, счет по победам теперь 7-4 в пользу Шараповой.

Во втором круге Шарапова сыграет с хорваткой Донной Векич. Это будет первое противостояние данных соперниц на официальных турнирах.

Действующей победительницей "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде является латвийка Елена Остапенко.