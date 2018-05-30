Песков опроверг факт приглашения Путина на тренировку сборной РФ по футболу

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не получал официальных приглашений на тренировку в российской сборной по футболу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно, чтобы какие-то официальные приглашения были сделаны. Я думаю, что тренировка сборной перед чемпионатом мира - это не то место, куда нужно приезжать главе государства", - сказал Песков журналистам в среду.

"Туда вообще никто не должен приезжать, чтобы не мешать тренировочному процессу", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

"Это очень любезное приглашение, но мне неизвестно, чтобы оно как-то было формализовано, за исключением того, что было озвучено СМИ", - добавил Песков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что российскую футбольную сборную поддерживает президент и "все россияне держат за нее кулаки".

В настоящее время сборная России находится в Австрии, где ведет подготовку к ЧМ-2018. В Австрии она сыграет с национальной командой страны в контрольной встрече в среду.

Ранее в СМИ появились высказывания главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который, в частности, заявил, что приглашал Путина на тренировку команды.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.