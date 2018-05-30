Олимпийский чемпион 2018 года Широков перешел из ХК СКА в "Авангард"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Состав омского "Авангарда" пополнил нападающий Сергей Широков, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в среду.

"Новичком "Авангарда" стал нападающий Сергей Широков, заключивший с клубом контракт на два года", - говорится в сообщении.

Последним клубом 32-летнего хоккеиста был петербургский СКА. За "Авангард" Широков выступал с 2013 по 2015 годы. Также в его карьере были столичный ЦСКА и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер".

В составе сборной России он дважды становился чемпионом мира (2014 и 2012 годы), а также выигрывал серебро (2015 г.) и бронзу (2016 г.) мирового первенства. На зимней Олимпиаде 2018 года в составе сборной России, которая по условиям Международного олимпийского комитета (МОК) выступала без национального герба и флага, Широков выиграл золотую медаль.