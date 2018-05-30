Спорт ЧМ-2018

Два телеканала на Украине покажут матчи ЧМ-2018

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Inter Media Group получила права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу-2018 в России, все игры футбольного турнира будут эксклюзивно показаны на телеканалах "Интер" и "НТН", сообщил телеканал.

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Игры будут транслироваться в эфире "Интера" и "НТН" с 14 июня.

По данным телеканала, матчи ЧМ-2014, прошедшего в Бразилии, посмотрели в общей сложности 3,2 млрд человек.

В феврале 2018 года Национальное общественное телевидение Украины объявило о решении не показывать ЧМ, а министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал украинских болельщиков не ехать в Россию на ЧМ.

Федерация футбола Украины (ФФУ) 1 февраля подтвердила, что не будет проводить аккредитацию украинских журналистов для освещения ЧМ-2018 в России. Между тем ряд украинских журналистов получил аккредитацию непосредственно через ФИФА. Кроме того, ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.

В конце января министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота чемпионата мира в России.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Украина
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