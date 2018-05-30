Австрия - Россия. Онлайн

Футболисты сборной России проводят товарищескую игру в рамках подготовки к ЧМ-2018
Я - а меня зовут Владимир Нардин - честный человек. И если публикую состав одной команды, то предпочитаю публиковать состав и ее соперника:
So spielen wir gegen Russland! 💪🏻🇦🇹⚽️ #AUTRUS #ÖFB2018 pic.twitter.com/ops027dU6X— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) May 30, 2018
Так российские футболисты выходят на разминку
Выходим на разминку! pic.twitter.com/wcuUbSzqoZ— Сборная России (@TeamRussia) May 30, 2018
Стартовый состав сборной России!
May 30, 2018
Пожелаем игрокам не только удачи, но и избежать травм!
Сборная Австрии не является участницей ЧМ-2018 в России, но зато является фаворитом матча против россиян. Так сказали букмекеры.
Букмекеры назвали сборную Австрии по футболу фаворитом матча с Россией https://t.co/hVHsNdLS5Q— Интерфакс (@interfax_news) 29 мая 2018 г.
Повод для ее проведения - подготовка россиян к предстоящему чемпионату мира!
Игра пройдет в Австрии и стартует в 21:45 по московскому времени!
"Интерфакс" вам, любителям футбола, предлагает текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными Австрии и России!
Всем здравствуйте!