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Спорт ЧМ-2018

Австрия - Россия. Онлайн

Есть обновление от 21:20

Футболисты сборной России проводят товарищескую игру в рамках подготовки к ЧМ-2018

Австрия - Россия. Онлайн
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Футболисты сборной России проводят товарищескую игру в рамках подготовки к ЧМ-2018

Я - а меня зовут Владимир Нардин - честный человек. И если публикую состав одной команды, то предпочитаю публиковать состав и ее соперника:

Так российские футболисты выходят на разминку

Стартовый состав сборной России!

Пожелаем игрокам не только удачи, но и избежать травм!

Сборная Австрии не является участницей ЧМ-2018 в России, но зато является фаворитом матча против россиян. Так сказали букмекеры.

Повод для ее проведения - подготовка россиян к предстоящему чемпионату мира!

Игра пройдет в Австрии и стартует в 21:45 по московскому времени!

"Интерфакс" вам, любителям футбола, предлагает текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными Австрии и России!

Всем здравствуйте!

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Теги: футбол, ЧМ-2018
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