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Глава МОК поздравил с избранием нового президента Олимпийского комитета России

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поздравил президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова с избранием.

"Результаты голосования свидетельствуют о высоком уровне доверия членов российского олимпийского движения к вам. Это является важным основанием для дальнейшей успешной деятельности", - говорится в письме Томаса Баха к Станиславу Позднякову, распространенному пресс-службой ОКР в среду.

Бах выразил готовность продолжать активное сотрудничество с ОКР по всем направлениям и оказывать необходимую поддержку новому руководству ОКР в совместной работе.

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Теги: ОКР, МОК, Томас Бах, Станислав Поздняков
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