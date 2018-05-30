Россия проиграла Австрии в товарищеском матче

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу потерпела поражение от национальной команды Австрии в контрольной встрече.

Матч, прошедший в среду в Инсбруке, завершился со счетом 1:0 в пользу австрийцев. Победу им принес Алессандро Шепф, отличившийся на 28-й минуте.

Россияне проводили встречу в рамках подготовки к стартующему 14 июня в РФ чемпионату мира 2018 года. До старта турнира команда Станислава Черчесова сыграет еще против Турции – 5 июня в Москве.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

С кем сыграет сборная России

По итогам жеребьевки стало известно, что на домашнем ЧМ россияне сыграют в группе А со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. В случае выхода в плей-офф, в 1/8 финала российская команда встретится с одним из представителей группы B, куда вошли Португалия, Испания, Марокко и Иран.