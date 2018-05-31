Спорт

Зидан объявил об уходе из "Реала"

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Свое решение он озвучил на пресс-конференции в Мадриде

Зидан объявил об уходе из "Реала"
Reuters

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер мадридского ФК "Реал" Зинедин Зидан объявил о том, что покидает команду.

Свое решение он озвучил на пресс-конференции в Мадриде.

Сезон-2017/18 "Реал" под руководством Зидана завершил победой в финале Лиги чемпионов над английским "Ливерпулем" 26 мая.

Зидан возглавил "Реал" в мае 2016 года. Под его руководством мадридский клуб три раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза – Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, по разу – чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

"Реал" является первым клубом в тренерской карьере Зидана. Сначала он работал в академии клуба, затем – помощником главного тренера Карло Анчелотти. Кроме того, в составе "Реала" Зидан, будучи игроком, выступал с 2001 по 2006 годы. Здесь он и завершил карьеру игрока.

Об уходе из "Реала" намекал Роналду

Ранее, после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем", об уходе из мадридского клуба намекнул нападающий Криштиану Роналду.

"Было здорово играть за "Реал". Через несколько дней я сообщу кое-что болельщикам, которые всегда поддерживали меня", - сказал он журналистам после финального матча ЛЧ в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему он говорит об игре в "Реале" в прошедшем времени, Роналду сказал, что "сейчас не лучшее время говорить об этом", что он намерен поехать в расположение сборной Португалии для подготовки к чемпионату мира 2018 года, а затем обо всем сообщит.

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Теги: футбол, ФК Реал, Зинедин Зидан
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