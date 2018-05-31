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Спорт ЧМ-2018

Тур кубка ЧМ по футболу в России финиширует 3 июня в Москве

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Компания Coca-Cola, официальный партнер ФИФА и эксклюзивный организатор Тура кубка чемпионата мира по футболу, возвращает в Москву трофей, вручаемый победителю турнира.

"До старта мирового первенства остается менее двух недель, и приезд официального кубка в столицу знаменует собой финишную прямую, на которую выходит подготовка к чемпионату мира по футболу". – говорится в сообщении.

ЧМ-2018

Торжественная церемония приветствия трофея состоится 3 июня на Манежной площади в Москве.

"В ней примут участие представители Правительства города Москвы и компании Coca-Cola, легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус и посол ЧМ-2018 Ляйсан Утяшева. После церемонии открытия официальный кубок совершит визит в Международный аэропорт Шереметьево в новый Терминал "В", специально построенный к мировому первенству. Сотрудники аэропорта и волонтеры, встречающие гостей и участников соревнований, смогут одними из первых сфотографироваться с легендарным трофеем", - говорится в пресс-релизе.

С 4 по 7 июня кубок будет выставлен в Парке Горького, на Пушкинской набережной, в специальном шатре, где увидеть его собственными глазами и сделать памятную фотографию сможет любой желающий. У посетителей также будет возможность принять участие в развлекательной программе и почувствовать праздничную атмосферу ожидания самого масштабного футбольного события в мире.

"Москва станет последней остановкой самого продолжительного путешествия легендарного трофея по стране-хозяйке чемпионата мира по футболу за всю историю проекта. Этот уникальный маршрут специально для России разработала Coca-Cola вместе с ФИФА и Организационным комитетом "Россия-2018". В общей сложности, за 123 дня Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA преодолел более 27 000 км и сменил 11 часовых поясов. Официальный Кубок проехал по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что шанс его увидеть была у каждого третьего россиянина. Этой возможность воспользовались уже более 320 000 жителей России", - говорится в сообщении.

Официальная церемония старта Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™ с Coca- Cola состоялась 9 сентября 2017 года на стадионе "Лужники" в Москве с участием президента России Владимира Путина, президента ФИФА Джанни Инфантино и президента компании Coca-Cola в Центральной и Восточной Европе Никоса Кометтиса. В России трофей посетил 24 города: Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-дону и Санкт-Петербург.

"В период с января по апрель 2018 года Официальный Кубок находился в международном путешествии. В рамках глобального тура легендарный трофей посетил целый ряд стран, впервые в истории принимающих у себя главный футбольный приз, например, Исландию, Австрию, Монголию и ряд стран Ближнего Зарубежья. Среди "соседей" России, жители которых смогли увидеть Официальный Кубок, – Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения и Таджикистан", - отмечается в релизе.

Всего за время Тура кубка чемпионата мира трофей побывал в 91 городе в 51 стране.

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Теги: футбол, ЧМ-2018
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