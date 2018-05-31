"Анжи" расстался с главным тренером

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" объявил об уходе Вадима Скрипченко с поста главного тренера команды.

"31 мая истек срок действия соглашения между "Анжи" и наставником команды Вадимом Скрипченко", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Белорусский специалист возглавил "Анжи" в августе 2017 года. Под руководством Скрипченко "Анжи" провел 27 матчей, в которых одержал шесть побед, еще шесть раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. По итогам сезона-2017/18 "Анжи" под руководством Скрипченко покинул премьер-лигу, уступив в стыковых матчах красноярскому "Енисею" (0:3; 4:3).