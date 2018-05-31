Шарапова вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова завоевала путевку в третий круг теннисного турнира серии "Большого шлема" "Ролан Гаррос".

Во втором раунде Открытого чемпионата Франции Шарапова одолела представительницу Хорватии Донну Векич. Результат противостояния – 7:5, 6:4 в пользу Шараповой. Матч продолжался 1 час 57 минут.

Ранее спортсменки друг с другом в официальных матчах не встречались.

В следующем круге Шарапова сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, с которой встречалась один раз (в 2015 году) и победила.