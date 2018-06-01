Касаткина вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина завоевала путевку в четвертый круг теннисного турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

В третьем круге Открытого чемпионата Франции российская теннисистка нанесла поражение представительнице Греции Марии Саккари. Результат противостояния – 6:1, 1:6, 6:3 в пользу Касаткиной. Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.

В настоящее время Касаткина является первой ракеткой России, а в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 14-е место. Что касается Саккари, то она в рейтинге WTA занимает 38-е место – наивысшее среди греческих теннисисток.

Счет по победам в личных встречах теперь 2-0 в пользу Касаткиной.

Следующей соперницей Касаткиной будет победительница пары Полин Парматье (Франция) – Каролин Возняцки (Дания).