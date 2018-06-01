Главные новости
В миреПять диких кошек сбежали из зоопарка в ГерманииВ миреЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваВ РоссииВ первый день лета в Поволжье пошел снег
Спорт

Касаткина вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина завоевала путевку в четвертый круг теннисного турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

В третьем круге Открытого чемпионата Франции российская теннисистка нанесла поражение представительнице Греции Марии Саккари. Результат противостояния – 6:1, 1:6, 6:3 в пользу Касаткиной. Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.

В настоящее время Касаткина является первой ракеткой России, а в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 14-е место. Что касается Саккари, то она в рейтинге WTA занимает 38-е место – наивысшее среди греческих теннисисток.

Счет по победам в личных встречах теперь 2-0 в пользу Касаткиной.

Следующей соперницей Касаткиной будет победительница пары Полин Парматье (Франция) – Каролин Возняцки (Дания).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: теннис, Ролан Гаррос, Дарья Касаткина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Зидан объявил об уходе из "Реала"Зидан объявил об уходе из "Реала"
Свое решение он озвучил на пресс-конференции в МадридеПодробнее
 "Вашингтон" сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли с "Вегасом""Вашингтон" сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли с "Вегасом"
Столичный клуб добился победы во втором матче серии, одну из шайб забросил ОвечкинПодробнее
 Россия проиграла Австрии в товарищеском матчеРоссия проиграла Австрии в товарищеском матче
До старта ЧМ-2018 россияне проведут еще одну игруПодробнее
 Австрия - Россия. ОнлайнАвстрия - Россия. Онлайн
Российские футболисты проиграли в товарищеском матчеПодробнее
Семак возглавил "Зенит"Семак возглавил "Зенит"
Соглашение специалиста с клубом рассчитано на два года с возможностью продления еще на один годПодробнее
 Президентом ОКР избран Станислав ПоздняковПрезидентом ОКР избран Станислав Поздняков
Борьбы за этот пост бывший фехтовальщик выиграл у экс-пловца Александра ПоповаПодробнее
 На сайте Кремля опубликован указ о приеме Джеффа Монсона в гражданство РФНа сайте Кремля опубликован указ о приеме Джеффа Монсона в гражданство РФ
Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств решил открыть свою школу в КрасногорскеПодробнее
 В Москве изберут нового президента Олимпийского комитета РоссииВ Москве изберут нового президента Олимпийского комитета России
Действующий глава ОКР оставляет пост из-за работы в ГосдумеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов5 фото
31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов
Товарищеский матч Австрия - Россия9 фото
31 мая
Товарищеский матч Австрия - Россия
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПять диких кошек сбежали из зоопарка в ГерманииВ миреЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваВ РоссииВ первый день лета в Поволжье пошел снегВ миреИспанскому правительству вынесен вотум недоверияВ РоссииИсточник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"ЭкономикаHeineken открыл свой первый магазин разливного пива в РФ

Эстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиате

Эстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиатеПртенензии компании "КриптОкеан ОУ" касаются блокчейн-сервиса идентификации пользователей Подробнее

Украинский суд оставил журналиста Вышинского под арестом

"Интерфакс" создал новый новостной сайт, посвященный образованию и науке

Институты РАН переданы от ФАНО в министерство науки и высшего образования

Экс-депутата гордумы Южно-Сахалинска будут судить за покупку депутатского мандата

По данным СКР, после ареста он пытался дать взятку начальнику СИЗО, чтобы ему в камеру принесли телевизор и телефон Подробнее

CNPC завершила проходку резервного тоннеля "Силы Сибири" под Амуром

Владелец "Саратовских авиалиний" подал заявку на создание новой авиакомпании

Задержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожоги

Задержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожогиВ больнице остаются пятеро детей, наблюдавших за развлекательными химическими опытами; у одного из пострадавших обожжено 25% тела Подробнее

Суд Германии отклонил протест экологов на разрешение строить "Северный поток 2"

Пять диких кошек сбежали из зоопарка в Германии

Пять диких кошек сбежали из зоопарка в ГерманииСреди беглецов также был медведь, его застрелили Подробнее

Вадим Беляев покинул пост главы "Открытие Холдинга"

ЕС пригрозил США введением пошлин на американскую клюкву и бурбон

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru