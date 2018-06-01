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Йоахим Лев исключил вероятность перехода на работу в "Реал"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев заявил о том, что не собирается занимать аналогичный пост в мадридском "Реале".

"Я абсолютно исключаю это", - сказал Лев, слова которого приводит Marca.

"Я сейчас сконцентрирован на чемпионате мира (пройдет в России - ИФ), - сказал Лев. – Конечно, "Реал" найдет хорошего преемника для Зидана".

Француз Зинедин Зидан объявил в четверг об уходе из "Реала", объяснив свое решение тем, что мадридский ФК нуждается в переменах для побед. Притом, что сезон команда завершила, в очередной раз выиграв Лигу чемпионов УЕФА.

Зидан и трофеи в "Реале"

Зидан возглавил "Реал" в мае 2016 года. Под его руководством мадридский клуб три раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза – Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, по разу – чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

"Реал" является первым клубом в тренерской карьере Зидана. Сначала он работал в академии клуба, затем – помощником главного тренера Карло Анчелотти. Кроме того, в составе "Реала" Зидан, будучи игроком, выступал с 2001 по 2006 годы. Здесь он тогда и завершил карьеру игрока.

Об уходе из "Реала" намекал Роналду

Ранее, после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем", об уходе из мадридского клуба намекнул нападающий Криштиану Роналду.

"Было здорово играть за "Реал". Через несколько дней я сообщу кое-что болельщикам, которые всегда поддерживали меня", - сказал он журналистам после финального матча ЛЧ в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему он говорит об игре в "Реале" в прошедшем времени, Роналду сказал, что "сейчас не лучшее время говорить об этом", что он намерен поехать в расположение сборной Португалии для подготовки к чемпионату мира 2018 года, а затем обо всем сообщит.

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Теги: футбол, ФК Реал, Зинедин Зидан, Йоахим Лев
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