ФИДЕ начала прием заявок на проведение Турнира претендентов-2020

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Организаторы Турнира претендентов по шахматам ФИДЕ 2020 года начали прием заявок на проведение соревнования.

"World Chess, официальный организатор цикла чемпионата мира по шахматам, совместно с ФИДЕ объявил тендер на проведение Турнира претендентов 2020. Шахматные федерации, спортивные и коммерческие организации, города и страны могут стать участниками открытого конкурса и отправить свою заявку", - сообщает пресс-служба организаторов турнира.

"На выбор страны проведения Турнира повлияет визовый режим, принимающий город и его доступность, бренд страны, инфраструктура, интерес национальных спонсоров, интерес со стороны медиа и финансовые условия. Заявки на проведение должны быть отправлены не позднее 15 декабря 2018 года", - отмечается там же.

В 2018 году турнир претендентов проходил в Берлине. Американский гроссмейстер Фабиано Каруана занял итоговое первое место и осенью сыграет в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

Магнус Карлсен завоевал титул в 2013 году, выиграв у действовавшего на тот момент чемпиона мира индийца Вишванатана Ананда (предварительно - заняв первое место на турнире претендентов). В 2014 году он вновь победил соперника из Индии, а в 2016 – взял верх над победителем турнира претендентов россиянином Сергеем Карякиным.