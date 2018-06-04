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Герман Титов возглавил ХК "Трактор"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Челябинский хоккейный клуб "Трактор" объявил о назначении Германа Титова на пост главного тренера команды.

"Экс-наставник новокузнецкого "Металлурга", московского "Спартака" и омского "Авангарда" заключил соглашение с "черно-белыми" на два года. Таким образом, Герман Титов стал 26-м главным тренером в истории "Трактора"", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев, комментируя назначение, назвал Германа Титова "абсолютно хоккейным человеком".

"Он известен как игрок с большим опытом выступлений в нашей стране и НХЛ, а также по тренерской работе. Из положительных моментов, пожалуй, отмечу следующее: умение Германа Михайловича быстро находить контакт с коллективом, особое внимание работе с молодежью, а также полное отсутствие языкового барьера с легионерами", - приводятся слова Е.Губарева.

Предыдущий сезон "Трактор" проводил под руководством Анвара Гатиятулина. Команда вышла в плей-офф, в Кубке Гагарина дошла до финала Восточной конференции, где уступила будущему триумфатору турнира казанскому "Ак Барсу".

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Теги: хоккей, КХЛ
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