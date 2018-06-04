Касаткина вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина завоевала путевку в 1/4 финала турнира серии "Большого шлема" "Ролан Гаррос".

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции россиянка, занимающая 14-е место в рейтинге WTA, нанесла поражение второй ракетке мира датчанке Каролин Возняцки. Результат встречи - 7:6 (7:5), 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Счет по личным встречам - 1-0 в пользу Касаткиной.

Таким образом, Касаткина впервые в карьере вышла в четвертьфинал турниров "Большого шлема". Борьбу за выход в полуфинал "Ролан Гаррос" россиянка поведет с американкой Слоан Стивенс, с которой ранее еще не встречалась.