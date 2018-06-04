Свыше 350 тыс. человек увидели кубок ЧМ по футболу в Петербурге

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Кубок, вручаемый победителям чемпионатов мира по футболу, за восемь дней в Петербурге увидели свыше 350 тысяч жителей города, сообщили "Интерфаксу" в компании Coca-Cola – организатора Тура кубка.

Торжественная церемония приветствия Официального Кубка состоялась 26 мая на Дворцовой площади.

"Трофей был представлен на самой большой площади в Европе в рамках фестиваля "Классика на Дворцовой", приуроченного к 315 юбилею города Санкт-Петербурга, в присутствии 300 000 гостей. В мероприятии приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, Генеральный директор Coca-Cola по России, Украине, Беларуси, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове Лана Попович и легенда ФИФА Жильберту Сильва", - говорится в сообщении.

После этого, на протяжении нескольких дней, желающие смогли увидеть официальный кубок в специальном шатре, расположенном в Приморском парке Победы, и сделать с ним памятную фотографию.

"Шансом сфотографироваться с легендарным трофеем воспользовались более 50 000 жителей города", - говорится в сообщении.

"С помощью спорта Coca-Cola привлекает внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями и вносит вклад в развитие инклюзивного общества в России. Поэтому не случайно, что Официальный Кубок как символ оптимизма и объединяющей силы футбола был представлен участникам футбольного юнифайд-матча, который состоялся 28 мая в спортивном комплексе "Нова Арена"", - отметили организаторы.

Участниками матча стали спортсмены с особенностями развития, известный итсльчнский футболист Марко Матерацци с сыном Давидом, артистка ЮНЕСКО во имя мира, посол чемпионата мира по футболу Зара, российский футболист Дмитрий Радченко, артист Александр Удальцов.

Также увидеть Официальный Кубок в Санкт-Петербурге смогли воспитанники центра профессионального дополнительного образования "Академия Талантов" и ГБОУ "Школа №616 "Центр реабилитации с индивидуальными формами обучения "Динамика"".

Санкт-Петербург стал восьмой и предпоследней остановкой на маршруте Тура Официального Кубка по России в 2018 году после Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Впереди у легендарного трофея финальная точка маршрута – Москва.

Официальная церемония старта Тура кубка чемпионата мира по футболу с Coca- Cola состоялась 9 сентября 2017 года на стадионе "Лужники" в Москве с участием президента России Владимира Путина, президента ФИФА Джанни Инфантино и президента компании Coca-Cola в Центральной и Восточной Европе Никоса Кометтиса. В России трофей посетил 24 города: Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-дону и Санкт-Петербург.

С января по апрель 2018 года кубок посетил целый ряд стран, впервые в истории принимающих у себя главный футбольный трофей – в частности, Исландию, Австрию, Монголию и ряд стран Ближнего Зарубежья. Трофей принимали у себя Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения и Таджикистан.

Всего за время Тура кубка чемпионата мира трофей побывал в 91 городе в 51 стране.