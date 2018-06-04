Эксперты оценили шансы Марии Шараповой победить Серену Уильямс

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Букмекеры и эксперты разошлись во мнении, оценивая шансы российской теннисистки Марии Шараповой победить американку Серену Уильямс в матче четвертого круга турнира серии "Большого шлема" "Ролан Гаррос".

По котировкам букмекеров, фаворитом противостояния является Серена Уильямс. Как сообщили "Интерфаксу" в компании "Рейтинг Букмекеров", коэффициент на победу Уильямс равен 1,68, на успех Шараповой - 2,19.

С коэффициентом 1,50 можно поставить на то, что победитель поединка определится в двух сетах. За трехсетовый матч дают 2,06.

Между тем, экс-первая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе склоняется к тому, что победительницей матча окажется Шарапова.

"Уильямс не успела прийти в себя физически. В теннисном плане она также не на пике своей формы. Маша постепенно набирает форму, разгромила Плишкову (в третьем круге – ИФ), не оставив и мокрого места. В общем, и в целом, кажется, что Шарапова обыграет Уильямс", - сказала Чакветадзе "Интерфаксу".

Счет в личных встречах сейчас 19-2 в пользу американской теннисистки. Обе победы Шараповой датированы 2004 годом.

Матч Серена Уильямс – Мария Шарапова запланирован на понедельник, ориентировочное начало – 16:00 мск.