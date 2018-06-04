Серена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" перед матчем с Шараповой

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс приняла решение сняться с турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос" перед стартом матча четвертого круга против россиянки Марии Шараповой.

Представительница США сослалась на проблемы со здоровьем.

"I unfortunately been having some issues with my pec muscle... right now I can"t actually serve so it"s actually hard to play when I can"t physically serve."@serenawilliams #RG18 pic.twitter.com/QEGhy7Y6Si — Roland-Garros (@rolandgarros) 4 июня 2018 г.

"Это очень сложное решение, потому что я люблю играть с Марией", - приводятся слова Уильямс в твиттере соревнования.

Таким образом, Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира. Здесь она сыграет с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) – Леся Цуренко (Украина). Матч между этими спортсменками запланирован на понедельник.

В этом году Уильямс прервала выступления после победы на прошлогоднем Australian Open. Тогда она была на восьмой неделе беременности. В этом году Серена Уильямс тоже собиралась выступить на Australian Open, но отложила возвращение на шесть недель из-за кесарева сечения.

Какие были прогнозы

Ранее букмекеры сообщали, что по котировкам фаворитом матча считалась Серена Уильямс. Как сообщали "Интерфаксу" в компании "Рейтинг Букмекеров", коэффициент на победу Уильямс был равен 1,68, на успех Шараповой - 2,19.

В свою очередь, эксперт компании, экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе склонялась к тому, что победит Шарапова.

"Уильямс не успела прийти в себя физически. В теннисном плане она также не на пике своей формы. Маша постепенно набирает форму, разгромила Плишкову (в третьем круге – ИФ), не оставив и мокрого места. В общем, и в целом, кажется, что Шарапова обыграет Уильямс", - сказала Чакветадзе "Интерфаксу".

Счет в личных встречах сейчас 19-3 в пользу американской теннисистки. Обе предыдущие победы Шараповой датированы 2004 годом.