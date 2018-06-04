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Спорт

Болельщики выбрали лучшего футболиста в истории ЧМ

Голосование проходило по олимпийской системе; в 1/16 финала опроса Лев Яшин "уступил" будущему финалисту Диего Марадоне

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - По итогам голосования, которое проводила Международная федерация футбола (ФИФА), лучшим футболистом в истории чемпионатов мира признан экс-нападающий сборных Уругвая и Италии Альсидес Эдгардо Гиджа.

В финале голосования, которое проходило по олимпийской системе (плей-офф), он, набрав 51% голосов, аргентинского нападающего Диего Марадону (49%).

Как отмечается в твиттере ФИФА, респонденты в общей сложности дали 578,024 тыс. голосов.

За сборную Уругвая Альсидес Эдгардо Гиджа выступал с 1950 по 1952 годы, став в ее составе победителем ЧМ-1950. С 1957 по 1959 годы он защищал цвета сборной Италии (в те годы разрешалось выступать за сборные разных стран).

На выбор для голосования были представлены 32 кандидата, которые были разделены на пары, опрос начинался со стадии 1/16 финала: в каждой паре предлагалось дать голосов в пользу одного из игроков. Набравший в паре больше голосов выходил в следующий круг.

На старте опроса Альсидес Эдгардо Гиджа победил немецкого вратаря Оливера Кана, в 1/8 финала – бразильского форварда Пеле, в четвертьфинале – голландского нападающего Йохана Кройффа, в полуфинале – бразильского форварда Рональдо.

В свою очередь, Марадона начал свой турнирный путь, победив по числу голосов советского вратаря Льва Яшина. В 1/8 финала аргентинец получил больше голосов, чем итальянский форвард Роберто Баджо. В четвертьфинале триумфатор ЧМ-1986 прошел немецкого нападающего Герда Мюллера, в полуфинале – испанского полузащитника Андреса Иньесту.

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Теги: футбол
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