УЕФА наказал "Зенит" проведением матча без зрителей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Петербургский ФК "Зенит" проведет ближайший домашний еврокубковый матч без зрителей, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Такому наказанию российский клуб подвергнут за поведение болельщиков в ходе ответного матча 1/8 финала лиги Европы против немецкого "Лейпцига" в Петербурге. По ходу встречи зрители бросали предметы на поле, блокировали лестничные проходы, а также скандировали расистские речевки.

Помимо этого, "Зенит" оштрафован на 70 тыс. евро.

Матч прошел 15 марта и завершился со счетом 1:1, но по сумме двух встреч сильнее оказался "Лейпциг", который вышел в следующий круг.

Кроме того, УЕФА на 20 тыс. евро оштрафовал московский ЦСКА за поведение болельщиков во время ответной игры 1/4 финала Лиги Европы УЕФА против лондонского "Арсенала" в Москве. Отмечается, что армейские фанаты использовали файеры, бросали предметы на поле, а также блокировали лестничные проходы.

Встреча ЦСКА - "Арсенал" прошла 12 апреля, завершилась со счетом 2:2. По сумме двух встреч сильнее оказался клуб из Лондона.