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"Вашингтон" выиграл третий матч у "Вегаса" в финальной серии Кубка Стэнли

Счет в серии стал 3-1 в пользу столичного клуба, до триумфа в турнире ему осталась одна победная игра

"Вашингтон" выиграл третий матч у "Вегаса" в финальной серии Кубка Стэнли
Хоккеисты "Вашингтона" празднуют очередной успех в финальной серии Кубка Стэнли
Фото: Reuters

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" добились победы над "Вегасом" в очередном матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Вашингтоне в ночь на вторник по московскому времени, завершилась со счетом 6:2 (3:0, 1:0, 2:2) в пользу хозяев. Четырьмя результативными передачами в составе "Вашингтона" отметился россиянин Евгений Кузнецов, одной – его соотечественник Александр Овечкин.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Вашингтона". В следующем матче – а он пройдет в ночь на пятницу по московскому времени в Лас-Вегасе – хоккеисты столичного клуба могут добиться исторической победы, которая принесет им трофей.

Для "Вашингтона" это второй выход в финал Кубка Стэнли в истории. Впервые он добирался до решающей серии в 1998 году (уступил "Детройту"). "Вегас", соответственно, до финала добрался впервые: он – дебютант НХЛ.

Предыдущие два года Кубок Стэнли выигрывал "Питтсбург".

Что касается регулярного чемпионата НХЛ, предварявшего розыгрыш Кубка Стэнли, "Вашингтон" в сезоне-2017/18 стал третьим в Восточной конференции, "Вегас" третьим – в Западной.

По пути к финалу в плей-офф "Вашингтон" одолел "Коламбус", "Питтсбург" и "Тампа-Бэй". В свою очередь, "Вегас" оказался сильнее "Лос-Анджелеса", "Сан-Хосе" и "Виннипега".

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Теги: хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли
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