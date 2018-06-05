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Спорт Футбольные еврокубки-2017/18

УЕФА запретил "Спартаку" продавать билеты на две гостевые игры еврокубков

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил московскому "Спартаку" реализацию билетов своим болельщикам на ближайшие выездные встречи команды в рамках еврокубков, сообщается на сайте УЕФА.

Такое решение УЕФА вынес, рассмотрев поведение фанатов во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" (Испания) - "Спартак". Московскому клубу предъявлены обвинения в связи с использованием болельщиками пиротехнических изделий, бросании предметов на поле и участии в массовых беспорядках.

Кроме того, "Спартак" оштрафован на 55 тыс. евро.

При этом третий выездной матч "Спартака" в еврокубках, в котором "Спартаку" могут запретить продажу билетов на гостевой сектор, носит условный характер.

Между тем, аналогичные обвинения, а также обвинение в недостаточной организации матча, предъявлены и "Атлетику". Испанский клуб оштрафован на 40 тыс. евро, а также ему предписано закрыть один из секторов стадиона (вместимость сектора должна составить не менее 2 тыс. мест) на ближайшем домашнем матче еврокубков.

Перед матчем "Атлетик" - "Спартак" в Бильбао прошли беспорядки с участием фанатов обеих команд.

Сама же игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака", однако в следующий круг вышел "Атлетик", победивший ранее в Москве 3:1.

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Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Спартак, ФК Атлетик
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