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Мутко отметил позитивные сдвиги в игре сборной РФ после матча с Турцией

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу в матче с Турцией показала более интересную игру, нежели в предыдущем матче с Австрией, заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

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"В целом, игра получилась лучше, чем с Австрией, лучше сыграли в обороне и в атаке появилось больше определённости, может не до конца ребята набрали физические кондиции, но они выдержали игру, показали характер, были жёлтые карточки и определённый настрой", - сказал Мутко в ответ на просьбу корреспондента" Интерфакса" прокомментировать итог матча Россия - Турция.

"По самоотдаче претензий к ребятам нет, но ошибки разберут, момент, в котором был забит гол в наши ворота ",- добавил он. "Одна ошибка была, которая привела к голу, а провала в центре обороны я не увидел. Здорово сыграли, более стабильно, чем с Австрией, вопросов особых не было", - сказал Мутко.

Во вторник на ВЭБ арене состоялся контрольный матч Россия - Турция, который закончился со счётом 1:1.

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Теги: футбол, Виталий Мутко
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