Договор между РУСАДА и Мордовией более не действителен из-за инцидента с Чегиным

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU -Прекратил свое действие договор о сотрудничестве между Российским антидопинговым агентством и республикой Мордовия, где работал дисквалифицированный тренер Виктор Чегин.

"Меморандум о сотрудничестве между РАА "РУСАДА" и Республикой Мордовия прекратил свое действие", - сообщает пресс-служба РУСАДА.

РУСАДА инициировала расторжение договора еще 11 мая из-за "его несоответствия современным требованиям, предъявляемым к проведению антидопинговой политики". После этого РУСАДА направила в адрес главы региона письмо, в котором перечислялись нарушения со стороны зарегистрированных на территории субъекта лиц, было указано, что действие меморандума заканчивается 28 мая и обозначена готовность со стороны РУСАДА поддержать конструктивный диалог с руководством республики для повышения эффективности антидопинговой политики. К письму был приложен проект соглашения о сотрудничестве с качественно новыми обязательственными пунктами.

"В указанные сроки со стороны руководства Мордовии не последовало встречных действий, которые бы могли свидетельствовать о готовности приступить к выстраиванию более эффективной антидопинговой политики в регионе. С большим сожалением РУСАДА вынуждено констатировать, что такая позиция не может стать основой конструктивного взаимодействия в сфере противодействия допингу", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Причиной для расторжения договора стали многочисленные нарушения, включая инцидент с (дисквалифицированным пожизненно за допинг подопечных спортивных ходоков тренером Виктором) Чегиным", - добавил Ганус.

4 мая стало известно, что пять российских спортсменов, специализирующихся на спортивной ходьбе, лишены нейтрального статуса и не смогут выступать в международных соревнованиях.

Федерация легкой атлетики России получила уведомление о том, что совет по допингу ИААФ принял решение отменить статус уполномоченного нейтрального спортсмена, предоставленный пяти ходокам - Клавдии Афанасьевой, Ольге Елисеевой, Юлии Липановой, Сергею Шарыпову и Сергею Широбокову.

Решение запретить российским легкоатлетам выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе принято после того, как стало известно о том, что дисквалифицированный пожизненно тренер Виктор Чегин принимал участие в тренировочном сборе, который прошел в апреле в Киргизии.

Эти спортсмены лишились права участвовать в чемпионате мира по спортивной ходьбе в Китае 4-5 мая. "Совет рассмотрит их статус для участия в будущих соревнований в 2018 году, как только получит дополнительную информацию от РУСАДА", - отмечалось в сообщении ИААФ.

Чегин прославился тем, что выстроил систему подготовки спортивных ходоков в Саранске, его ученики на рубеже 2000-2010-х годов неоднократно становились чемпионами Олимпийских игр, выигрывали чемпионаты мира и Европы. После Олимпиады-2012 гг. в общей сложности 20 подопечных Чегина были уличены в применении допинга, лишены всех наград и дисквалифицированы. Сам Чегин получил пожизненную дисквалификацию в феврале 2016 года.