Спорт

"Манчестер Юнайтед" приобрел защитника Далота из "Порту"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Состав "Манчестер Юнайтед" пополнил португальский защитник Диогу Далот из "Порту", сообщает пресс-служба английского футбольного клуба в среду.

Контракт с 19-летним игроком подписан на пять лет с возможностью продления еще на один год.

"Диогу - очень талантливый молодой защитник, обладающий всеми качествами для того, чтобы стать великим игроком. У него есть все, что нужно для игры защитником: физика, тактические знания, техника и менталитет академии "Порту", которая знаменита своей подготовкой игроков. Он является лучшим в Европе своем возрасте и мы считаем, что у него светлое будущее в "Манчестер Юнайтед", - заявил главный тренер английского клуба Жозе Моуринью.

Далот является воспитанником молодежной академии "Порту", за основной состав которого дебютировал в начале 2018 года.

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Теги: футбол
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