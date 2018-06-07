Президент ФИФА объявил о готовности России к Чемпионату мира на 100%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино уверен, что чемпионат мира по футболу в России пройдет в доброжелательной, гостеприимной атмосфере, и что организаторами сделано все возможное для предупреждения нарушений.

"Не скажу, что мы обеспокоены возможными случаями дискриминации или безопасностью во время ЧМ, хотя очевидно, что мы подходим к этому очень серьезно. Рефери могут остановить матчи, есть мониторинговая система, есть санкции за нарушения, и все предупреждены, что будет в случае нарушений", - сказал Д.Инфантино в интервью, распространенном пресс-службой ФИФА.

Инфантино также выразил уверенность, что безопасность во время ЧМ будет организована на высоком уровне: "Власти хорошо понимают, они усиленно работали в этой сфере, совместно с правительствами других стран, чтобы предупредить возможные нарушения. Все пройдет в гостеприимной атмосфере".

Он заявил, что ФИФА впервые контролировала возможные нарушения прав человека во время строительства стадионов к ЧМ: "Мы видим результаты. Был конкретный прогресс в этих вопросах".

По мнению президента ФИФА, "Россия на 100 процентов готова к проведению чемпионата, весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано".

О системе видеоповторов, которая будет действовать во время ЧМ, Инфантино сказал: "Система готова, мы ее тестировали. Это поможет арбитрам - ошибки так или иначе случаются. Я думаю, это поможет обеспечить большую справедливость во время игр".

До начала турнира остается ровно неделя, ЧМ в России откроется 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия на стадионе "Лужники" в Москве.