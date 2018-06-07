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IBF лишила казахстанского боксера Геннадия Головкина титула чемпиона мира

Головкин не провел бой с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко

IBF лишила казахстанского боксера Геннадия Головкина титула чемпиона мира
Cпортсмен Геннадий Головкин
Фото: Reuters

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Международная боксерская федерация (IBF) лишила казахстанского спортсмена Геннадия Головкина титула чемпиона мира в среднем весе.

Как говорится в заявлении федерации, решение было принято в связи с тем, что Головкин не провел бой против обязательного претендента украинца Сергея Деревянченко.

IBF поставила перед Головкиным ряд условий, чтобы санкционировать его поединок против Ванеса Мартиросяна, но эти условия не были выполнены, отмечается в заявлении. 20 апреля организация получила запрос от казахстанской стороны на проведение боя с Мартиросяном, а 25 апреля поступил протест от Деревянченко, который обжаловал разрешение Головкину провести бой с американцем армянского происхождения. Совет директоров разрешил поединок, но выдвинул серию условий.

В числе заявленных условий проведение поединка с обязательным претендентом до 3 августа 2018 года. Однако контракт на бой так и не был подписан.

Ранее планировалось, что Головикн проведет обязательную защиту, встретившись с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, но поединок так и не состоялся из-за положительной допинг-пробы последнего.

В ночь на 6 мая Головкин успешно провел добровольную защиту титулов, нокаутировав Мартиросяна.

BoxingScene приводит высказывания промоутеров казахстанца, которые отмечают, что сторона Деревянченко не требовала лишить Головкина титула, а лишь просила продлить срок принятия решения об обязательной защите.

Казахстанец остается чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBO. Его следующий поединок намечен на 15 сентября, ему снова будет противостоять Сауль Альварес.

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Теги: бокс, IBF, Геннадий Головкин
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