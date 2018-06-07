Стала известна пара женского финала "Ролан Гаррос"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Слоан Стивенс завоевала путевку в финал турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

В полуфинале Открытого чемпионата Франции она добилась победы над своей соотечественницей Мэдисон Киз, обыграв ее в двух сетах - 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

В финале Стивенс, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, сыграет с первой ракеткой мира представительницей Румынии Симоной Халеп.

Ранее Стивенс и Халеп встречались в официальных матчах семь раз. Счет по победам в личных встречах на данный момент – 5-2 в пользу Халеп.

Наивысшим достижением для Халеп на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпионата Австралии. Что касается Киз, то в 2017 году ей удалось выиграть Открытый чемпионат США.

Финальный матч "Ролан Гаррос" в Женском одиночном разряде запланирован на 9 июня.