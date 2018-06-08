Спорт

"Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

Триумфаторами - тоже впервые - в составе столичного клуба стали россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов

"Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин с трофеем
Фото: Reuters

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" одержали четвертую победу над "Вегасом" в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи, прошедшей в ночь на пятницу по московскому времени в Лас-Вегасе, - 4:3 (0:0, 2:3, 2:0) в пользу "Вашингтона". Одну из шайб – при счете 1:1 – в составе столичного клуба забросил россиянин Александр Овечкин.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Вашингтона", который впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Впервые триумфаторами турнира стали россияне А.Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Для "Вашингтона" это был второй выход в финал Кубка Стэнли в истории. Впервые он добирался до решающей серии в 1998 году (уступил "Детройту"). "Вегас", соответственно, до финала добрался впервые: он – дебютант НХЛ.

Предыдущие два года Кубок Стэнли выигрывал "Питтсбург".

Что касается регулярного чемпионата НХЛ, предварявшего розыгрыш Кубка Стэнли, "Вашингтон" в сезоне-2017/18 стал третьим в Восточной конференции, "Вегас" третьим – в Западной.

По пути к финалу в плей-офф "Вашингтон" одолел "Коламбус", "Питтсбург" и "Тампа-Бэй". В свою очередь, "Вегас" оказался сильнее "Лос-Анджелеса", "Сан-Хосе" и "Виннипега".

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Теги: хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли
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Спорт
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