Овечкин признан самым полезным игроком Кубка Стэнли

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Капитан "Вашингтона" российский нападающий "Вашингтон" Александр Овечкин получил приз "Конн Смайт Трофи", вручаемый самому полезному игроку розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как отмечается в сообщении пресс-службы НХЛ, россиянин набрал 27 (15+12 по системе "гол+пас") очков в 24 матчах плей-офф, в том числе пять – в финальной серии.

В ночь на пятницу по московскому времени "Вашингтон" выиграл у "Вегаса" со счетом 4:3. Эта победа стала четвертой в серии, благодаря чему столичный клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин стал вторым россиянином, выигравшим "Конн Смайт Трофи". Первым в 2009 году в составе "Питтсбург Пингвинз" это сделал Евгений Малкин.

Овечкин занял второе место в списке бомбардиров плей-офф. Самым результативным игроком розыгрыша Кубка Стэнли стал его соотечественник и партнер по команде Евгений Кузнецов, набравший 32 (12+20) очков в 24 матчах.