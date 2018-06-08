Главные новости
Спорт"Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок СтэнлиВ миреСМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру устроить ему встречу с ТрампомВ РоссииПротив топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничестве
Спорт

Овечкин признан самым полезным игроком Кубка Стэнли

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Капитан "Вашингтона" российский нападающий "Вашингтон" Александр Овечкин получил приз "Конн Смайт Трофи", вручаемый самому полезному игроку розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спорт"Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли"Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок СтэнлиЧитать подробнее

Как отмечается в сообщении пресс-службы НХЛ, россиянин набрал 27 (15+12 по системе "гол+пас") очков в 24 матчах плей-офф, в том числе пять – в финальной серии.

В ночь на пятницу по московскому времени "Вашингтон" выиграл у "Вегаса" со счетом 4:3. Эта победа стала четвертой в серии, благодаря чему столичный клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин стал вторым россиянином, выигравшим "Конн Смайт Трофи". Первым в 2009 году в составе "Питтсбург Пингвинз" это сделал Евгений Малкин.

Овечкин занял второе место в списке бомбардиров плей-офф. Самым результативным игроком розыгрыша Кубка Стэнли стал его соотечественник и партнер по команде Евгений Кузнецов, набравший 32 (12+20) очков в 24 матчах.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли, Александр Овечкин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
"Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли"Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли
Триумфаторами - тоже впервые - в составе столичного клуба стали россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий ОрловПодробнее
 Путин объяснил, почему невозможно отправить в отставку МуткоПутин объяснил, почему невозможно отправить в отставку Мутко
Президент отметил, что нельзя вице-премьера увольнять после давления на него из-за допингового скандалаПодробнее
 Россия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФАРоссия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА
Это - новый антирекорд национальной команды страны, у нее самая худшая позиция среди всех участников ЧМ-2018Подробнее
 IBF лишила казахстанского боксера Геннадия Головкина титула чемпиона мираIBF лишила казахстанского боксера Геннадия Головкина титула чемпиона мира
Головкин не провел бой с обязательным претендентом украинцем Сергеем ДеревянченкоПодробнее
Шарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"Шарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"
Представителей России во взрослых одиночных разрядах на турнире во Франции не осталосьПодробнее
 Сборные России и Турции по футболу сыграли вничьюСборные России и Турции по футболу сыграли вничью
Это был заключительный матч россиян перед стартом ЧМ-2018Подробнее
 Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменовForbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов
Больше всех за минувший год заработал американский боксер Флойд МейвейзерПодробнее
 Россия - Турция. ОнлайнРоссия - Турция. Онлайн
Товарищеский матч прошел в Москве и завершился вничьюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Спорт"Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок СтэнлиВ миреСМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру устроить ему встречу с ТрампомВ РоссииПротив топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничествеВ России"Прямая линия" с Путиным. КороткоЭкономикаМинфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%В миреШвеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"

Франция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от Трампа

Франция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от ТрампаЭммануэль Макрон ждет смягчения в вопросе пошлин на импорт стали и алюминия из Европы Подробнее

Российских страховщиков будут санировать по аналогии с банками

Роботизированные РСЗО появятся в России в течение нескольких лет

Мэр Новосибирска не будет баллотироваться в губернаторы региона

В ходе спецоперации в Назрани блокированы два боевика

Что случилось этой ночью: пятница, 8 июня

Эхо "прямой линии", "силы быстрого реагирования" против России и триумф "Вашингтона" Подробнее

Овечкин признан самым полезным игроком Кубка Стэнли

Явлинский обсудил с Собяниным участие "Яблока" в выборах мэра Москвы

Хабаровский губернатор собрался лично найти работу пожаловавшемуся Путину авиастроителю

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Нижнем Тагиле

Власти назвали дезинформацией жалобу Путину на закрытие школы в алтайском селе

После "прямой линии" в Приамурье решили проверить жалобы на снижение зарплат медработникам

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru