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Доминик Тим стал первым финалистом "Ролан Гаррос"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Австрийский теннисист Доминик Тим впервые в своей карьере завоевал путевку в финал турнира серии Большого шлема.

В 1/2 финала "Ролан Гаррос" во Франции Тим, занимающий восьмое место в рейтинге ATP, нанес поражение представителю Италии, 72-й ракетке мира Марко Чеккинато. Результат противостояния – 7:5, 7:6 (12:10), 6:1 в пользу австрийца. Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут.

Ранее лучшим достижением Тима на соревнованиях Большого шлема являлся выход во второй круг Открытых чемпионатов Австралии, США, а также турнира в Уимблдоне.

В финале Тим сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) – Хуан Мартин дель Потро (Аргентина).

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Теги: теннис, Ролан Гаррос
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