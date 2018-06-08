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Назван состав сборных России по биатлону на подготовку к сезону-2018/19

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правление Союза биатлонистов России (СБР) во главе с президентом организации Владимиром Драчевым утвердило сформированные тренерским штабом составы сборных команд России по биатлону на централизованную подготовку к сезону-2018/19, сообщает пресс-служба СБР.

Главным тренером сборной России по биатлону и старшим тренером мужской команды назначен Анатолий Хованцев. В мужской сборной вместе с ним будут работать Сергей Идинов и Артем Истомин.

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Состав основной мужской сборной России по биатлону для централизованной подготовки: Антон Шипулин (Свердловская область), Александр Логинов (Тюменская область), Антон Бабиков (Республика Башкортостан), Максим Цветков (Москва-Вологодская область), Евгений Гараничев (Тюменская область), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Пётр Пащенко (ХМАО-Югра), Семён Сучилов (ХМАО-Югра).

Резервную мужскую команду будут готовить Сергей Белозеров и Владислав Тулаев.

Состав резервной мужской команды: Никита Поршнев (ХМАО-Югра), Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), Иван Томилов (ХМАО-Югра), Матвей Елисеев (Москва), Евгений Идинов (Тюменская область), Александр Поварницын (Удмуртская Республика), Василий Томшин (Санкт-Петербург), Игорь Малиновский (Омская область).

Алексей Волков (ХМАО-Югра), Алексей Слепов (Санкт-Петербург) и Кирилл Стрельцов (Москва) допущены к централизованной подготовке за счет регионов, они также примут участие в отборах в ноябре.

Старшим тренером женской команды утвержден Виталий Норицын. Вместе с ним женскую основу будут тренировать Николай Загурский, Павел Ланцов (с августа) и Леонид Гурьев.

Состав основной женской сборной России по биатлону для централизованной подготовки: Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург), Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика), Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра), Анастасия Егорова (Мурманская область), Маргарита Васильева (Красноярский край), Светлана Миронова (Свердловская область), Лариса Куклина (ЯНАО), Анастасия Морозова (ХМАО-Югра).

Тренерами женской резервной команды станут Андрей Падин и Сергей Коновалов.

Состав женской резервной команды: Валерия Васнецова (Пермский край), Полина Шевнина (Свердловская область), Ирина Казакевич (Свердловская область), Евгения Павлова (Новосибирская область), Виктория Сливко (Тюменская область), Кристина Резцова (ХМАО-Югра), Тамара Воронина (Свердловская область), Александра Алексешникова (Новосибирская область).

Наталья Ушкина (Республика Мордовия) и Наталья Гербулова (Красноярский край) допущены к централизованной подготовке за счет регионов. Они также примут участие в отборочных стартах на сборе в Кировске в ноябре.

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Теги: биатлон
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