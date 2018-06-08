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В ПКР заявили, что не получали данных о предварительном заседании Международного паралимпийского комитета

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Никакой информации о проведении предварительного собрания перед Исполкомом Международного паралимпийского комитета (МПК), на котором может быть поднят вопрос о судьбе Паралимпийского комитета России (ПКР), нет, заявил председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

"Никакой информации о датах проведения предварительного собрания перед Исполкомом МПК, а также его повестки, будет ли обсуждаться судьба ПКР, нет", - сказал "Интерфаксу" Рожков в пятницу.

Ранее в СМИ прошла информация, что такое собрание возможно состоится 24-26 июня.

По словам Рожкова, "контакты с МПК идут непрерывно, но личные встречи пока не планируются".

Он отметил, что из 67 пунктов "дорожной карты" остаются невыполненными два, которые не находятся в компетенции ПКР - это восстановление РУСАДА и признание/не признание доклада Макларена.

По 20 пунктам, выполненными ПКР, Комитет ещё в течение трёх лет должен предоставлять информацию об их выполнении - это касается прохождения допинг-тестирования, образовательных семинаров спортсменами и т.д.

ПКР в настоящее время ждет решения МПК о допуске на летние Паралимпийские игры 2020 года, поскольку уже идут отборочные соревнования.

Также ПКР обновляет информацию о почти 1000 спортсменов, в которые входят и резерв команд по летним видам спорта, ведут подготовку к Играм-2020.

"Подготовка к Играм идет в полном объеме, мы верим, что наших спортсменов допустят до Игр", - подчеркнул Рожков.
Он отметил, что из 22 летних паралимпийских дисциплин, в компетенцию МПК входят четыре вида спорта. По остальным 18 дисциплинам соответствующими Международными спортивными федерациями российские спортсмены допущены до всех соревнований под флагом России. Решение об их допуске до Паралимпийских игр МПК будет принимать непосредственно перед Играми.

Однако по четырем дисциплинам, входящим в компетенцию МПК, в которых разыгрывается больше всего медалей (64%) - это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, пулевая стрельба - пока нет понимания, когда и на каких условиях будут допущены российские спортсмены до отборочных соревнований. Отсутствие решения МПК по этим дисциплинам "усложняет подготовку к Играм, времени остаётся немного, спортсмены не подтверждают спортивную функциональную классификацию, не участвуют в процессе отбора к Играм", - сказал Рожков.

В зимних паралимпийских играх от России под нейтральным флагом участвовало 30 спортсменов и 6 спортсменов-ведущих. А в летних паралимпийских играх 2016 года планировалось участие 266 российских спортсменов, 7 спортсменов-ведущих и 179 тренеров, врачей, массажистов и других сопровождающих.

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Теги: ПКР, Паралимпиада, МПК
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