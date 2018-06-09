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"Уорриорс" выиграли плей-офф НБА во второй раз подряд

"Кавальерс" не удалось навязать соперничество

"Уорриорс" выиграли плей-офф НБА во второй раз подряд
Чемпионский трофей в руках Стефена Карри
Фото: Reuters

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Голден Стейт Уорриорс" победили "Кливленд Кавальерс" в финале плей-офф НБА, завоевав титул во второй раз подряд и в третий раз за четыре года. Победный матч завершился со счетом 108:85. Счет по матчам: 4:0.

Самым ценным игроком финала признан Кевин Дюрэнт, набравший за игру 20 очков. Лучшим бомбардиром матча стал Стефен Карри - 37 очков.

Дюрэнт вошел в символический клуб игроков, которые смогли набрать в финальной серии не менее 25 очков (в третьей игре его результат был - 43). Ранее это удавалось только Майклу Джордану и Шакилу О'Нилу.

Несмотря на статистические рекорды, прошедший финал считается одним из самых скучных из-за предсказуемости результата и одних и тех же финалистов из года в год. Так, президент США Дональд Трамп не захотел приглашать к себе победителей НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, Голден Стейт Уорриорс, Кливленд Кавальерс
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