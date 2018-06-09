Спорт

Решение по участию ФК "Амкар" в РФПЛ примут 13 июня

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Российском футбольном союзе считают преждевременным говорить о том, что другой клуб заменит ФК "Амкар" в Российской футбольной премьер-лиге.

Как заявил в субботу "Интерфаксу" начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин, решение будет принято 13 июня после рассмотрения пакета документов от клуба о финансовых гарантиях.

"Пока преждевременно говорить о заменах. Не знаю, откуда берутся эти слухи. 13 июня будет рассмотрен пакет документов от клуба и принято решение", - отметил спортивный чиновник.

Ранее появилась информация, что "Анжи" может заменить "Амкар" в РФПЛ из-за того, что клуб не может представить финансовых гарантий.

Пресс-атташе клуба Александр Королев также ранее заявил "Интерфаксу", что пермский "Амкар" предоставил апелляционной комиссии Российского футбольного союза пакет финансовых документов для участия в чемпионате России в следующем сезоне, однако, комиссия сочла его неполным.

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Теги: футбол, Амкар, РФПЛ
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