Абрамович отказался продавать "Челси" самому богатому человеку Британии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Самый богатый человек Великобритании Джим Ратклифф предложил владельцу лондонского ФК "Челси" Роману Абрамовичу продать клуб, на что тот ответил отказом, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Джим Ратклифф, состояние которого оценивается в 21,05 млрд фунтов стерлингов (тогда как состояние Абрамовича – 9,3 млрд), является болельщиком "Манчестер Юнайтед", однако часто бывает на арене "Стэмфорд Бридж", домашнем стадионе "Челси".

В самом "Челси" от комментариев отказались, подчеркнув лишь, что Абрамович остается приверженным клубу, которым он владеет на протяжении 15 лет.

Как сообщалось, у Абрамовича недавно возникли проблемы с британской визой: срок действия предыдущей британской визы российского предпринимателя предположительно истек в апреле, когда он находится за пределами страны. Заявление на продление британской визы Абрамовича в настоящее время находится на рассмотрении. Отмечалось, что оно отправлено на дополнительную проверку.

Позднее израильские СМИ сообщили о получении Абрамовичем паспорта этой страны. Согласно данным на сайте британского МИД, в ряде случаев граждане Израиля имеют возможность посещать Великобританию без визы и находиться в стране до шести месяцев. В частности, это касается поездок, цель которых - туризм, бизнес, учеба. Безвизовый режим для израильтян действует и во многих других странах мира.