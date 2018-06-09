ФК "Тосно" прекратил свое существование

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Действующий обладатель кубка России по футболу футбольный клуб "Тосно" (Ленинградская область) прекращает существование, сообщил основатель Fort Group (владелец команды) Максим Левченко.

"Короткая, хотя и очень яркая история футбольного клуба "Тосно" подходит к печальному, но, увы, логичному концу. Нам пришлось принять непростое решение о закрытии клуба "Тосно". Он прекращает существование", - написал Левченко в фейсбуке

"Тем не менее, мы намерены выполнить взятые обязательства. На днях начались выплаты по долгам работникам клуба и футболистам. Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид", - подчеркнул он.

Левченко отметил, что пять лет назад, затевая проект футбольного клуба, он рассчитывал на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей.

"По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи FortGroup. Мы добросовестно выполняли все взятые обязательства до окончания осенней части чемпионата РФПЛ, но дальнейшее содержание команды оказалось нам не по карману, а никто не подставил плечо, не разделил ответственность, хотя громких слов с разных трибун было сказано много", - написал Левченко.

Он поблагодарил игроков и болельщиков.

Ещё в середине мая СМИ со ссылкой на администрацию Ленинградской области сообщали, что Fort Group проведет акционирование клуба. И что соглашение с компанией об этом достигнуто. Предполагалось, что правительство региона "продолжит и дальше участвовать в процессе переговоров по поиску спонсоров, желающих приобрести акции клуба".

"Тосно" в 2018 году стал обладателем кубка России, но покинул Российскую футбольную премьер-лигу, заняв одно из последних мест по итогам чемпионата.