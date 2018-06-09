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Жирков продлил контракт с "Зенитом"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Петербургский ФК "Зенит" объявил о подписании нового соглашения с полузащитником сборной России Юрием Жирковым.

"Соглашение полузащитника с петербуржцами рассчитано до конца сезона-2018/19", - говорится в сообщении.

Жирков присоединился к "Зениту" 30 января 2016 года. С того времени игрок провел в составе "Зенита" 67 матчей, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи, выиграл Кубок и Суперкубок России.

Чемпион российской и английской Премьер-лиг (в составе ЦСКА и "Челси" соответственно), Жирков также становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка УЕФА, а вместе со сборной страны в 2008 году завоевал бронзовые медали чемпионата Европы.

На счету Жиркова 84 матча и два гола за сборную России. Полузащитник вошел в итоговую заявку национальной сборной для участия в ближайшем чемпионате мира.

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Теги: футбол, ФК Зенит, Юрий Жирков
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