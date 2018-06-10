Путин поздравил "Вашингтон" Овечкина с победой в Кубке Стэнли

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир поздравил российского нападающего Александра Овечкина и его клуб "Вашингтон Кэпиталз", который впервые в своей почти полувековой истории завоевал главный трофей североамериканского профессионального хоккея.

"Вашингтон" на этой неделе одержал победу в Кубке Стэнли, переиграв с общим счетом 4-1 новичка НХЛ "Лас-Вегас". Овечкин стал самым ценным игроком плей-офф и первым российским капитаном, приведшим клуб НХЛ к победе в Кубке Стэнли.

"Я его поздравляю, так же, как и всю команду, за которую он играет. Это большое достижение для любой команды в мировом хоккее", - сказал Путин на пресс-конференции в воскресенье в китайском Циндао по итогам саммита ШОС.

На вопрос о том, нет ли планов организовать отдельную встречу с российскими игроками "Вашингтона" (помимо Овечкина, это центрофорвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов) по аналогии с традиционными визитами обладателей Кубка Стэнли в Белый дом, Путин ответил, что в организации специального мероприятия нет необходимости. "Мы с ним и так регулярно встречаемся. Даже встречались тогда, когда он Кубок Стэнли не выигрывал", - сказал Путин.

"Мы с Сашей в хороших, добрых личных отношениях. Он выражал желание вернуться даже в Россию и здесь играть (Овечкин - воспитанник школы московского "Динамо" - ИФ), но контрактные его обязательства не позволили ему это сделать. Но на самом деле, может быть и неплохо для его личной карьеры. Потому что он теперь наконец-то стал обладателем Кубка Стэнли", - отметил российский президент. Он добавил, что финал с участием "Вашингтона" не смотрел, потому что "был занят по работе, как в таких случаях говорят".

Незадолго до президентских выборов в России, в ноябре прошлого года, А.Овечкин объявил о создании общественного движения в поддержку Путина под названием Putin Team.