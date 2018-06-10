Надаль в 17-й раз выиграл турнир Большого шлема

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

В финале Открытого чемпионата Франции лидер мирового рейтинга нанес поражение восьмой ракетке мира австрийцу Доминику Тиму - 6:4, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты. Счет по личным встречам стало 7-3 в пользу испанца.

Таким образом, Надаль в 11-й раз выиграл "Ролан Гаррос" и в 17-й – турнир Большого шлема. По числу титулов Большого шлема он занимает второе место, на первом находится швейцарец Роджер Федерер (20 выигранных турниров). Что касается "Ролан Гаррос", то чаще, чем Надаль, турнир не выигрывал никто.

Накануне состоялся финал "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде. В решающем матче первая ракетка мира Симона Халеп одержала победу над американкой Слоан Стивенс.