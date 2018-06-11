Мария Шарапова поднялась на 23-е место рейтинга WTA

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

Теперь она занимает 23-е место, тогда как в предыдущей версии рейтинга находилась на семь строчек ниже.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Симона Халеп (Румыния), в тройку лидеров также входят Каролин Возняцки (Дания), Гарбинте Мугуруса (Испания). На четвертое место с 10-го поднялась Слоан Стивенс (США), с четвертой строчки на пятую опустилась Елена Свитолина (Украина). С седьмого места на шестое поднялась Каролин Гарсия (Франция), в обратном направлении проследовала Каролина Плишкова (Чехия). Ее соотечественница Петра Квитова занимает восьмое место, американка Венус Уильямс – девятое. В топ-10 рейтинга вошла представительница США Мэдисон Киз, поднявшаяся на три строчки: теперь она 10-я.

Помимо Шараповой в первую сотню рейтинга входят следующие представительницы российского тенниса: Дарья Касаткина (14-е место), Анастасия Павлюченкова (28), Екатерина Макарова (36), Елена Веснина (52), Светлана Кузнецова (57), Наталья Вихлянцева (85).

На прошлой неделе в Париже завершился турнир серии Большого шлема "Ролан Гаррос". Его победительницей в женском одиночном разряде стала Симона Халеп, в финале обыгравшая Слоан Стивенс. Лучшими из россиянок стали Мария Шарапова и Дарья Касаткина, дошедшие до четвертьфинала.