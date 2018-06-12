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Тренер сборной Испании Лопетеги возглавит "Реал" после ЧМ-2018

"Реал" до недавнего времени тренировал Зинеддин Зидан, который оставил свой пост после выигрыша Лиги чемпионов

Тренер сборной Испании Лопетеги возглавит "Реал" после ЧМ-2018
Хулен Лопетеги
Фото: Reuters

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Новым главным тренером мадридского "Реала" станет главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги, сообщила во вторник пресс-служба футбольного клуба.

"Лопетеги станет тренером "Реала" после окончания чемпионата мира 2018 года. Он будет тренировать основной состав в течении трех последующих сезонов", - говорится в сообщении.

"Реал" до недавнего времени тренировал француз Зинеддин Зидан, который неожиданно оставил свой пост после выигрыша командой Лиги чемпионов УЕФА.

Зидан возглавил "Реал" в мае 2016 года. Под его руководством мадридский клуб три раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза – Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, по разу – чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

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Теги: Хулен Лопетеги, Зинеддин Зидан, Реал
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